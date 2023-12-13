Талалаев рассказал, почему ему нравится играть против Ивича

Рулевой подмосковных «Химок» Андрей Талалаев порассуждал о тренере лидера РПЛ Владимире Ивиче и рассказал, почему ему нравится играть против его команды.

«Просто он сам играет и дает возможность играть другим командам, он отталкивается от своего футбола в большей степени. Пока рано говорить, как мы будем играть, каким будет «Краснодар», - размышляет Талалаев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что химчанам предстоит сыграть против «Краснодара» в Пути регионов Кубка России. Матч состоится в следующем календарном году.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 38 баллами. «Химки» на втором месте в Мелбет-Первой лиги, у команды 36 очков.