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Талалаев рассказал, почему ему нравится играть против Ивича

13 Декабря 2023 • 22:26 Комментировать

Рулевой подмосковных «Химок» Андрей Талалаев порассуждал о тренере лидера РПЛ Владимире Ивиче и рассказал, почему ему нравится играть против его команды.

«Просто он сам играет и дает возможность играть другим командам, он отталкивается от своего футбола в большей степени. Пока рано говорить, как мы будем играть, каким будет «Краснодар», - размышляет Талалаев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что химчанам предстоит сыграть против «Краснодара» в Пути регионов Кубка России. Матч состоится в следующем календарном году.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 38 баллами. «Химки» на втором месте в Мелбет-Первой лиги, у команды 36 очков.

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Химки Краснодар Андрей Талалаев Владимир Ивич ещё теги
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