Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не сможет принять участие в предстоящем матче звёзд Кубка России.

По сведениям портала «РБ Спорт», спартаковский футболист заболел, по этой причине он не будет присутствовать в Сколково на матче звезд.

Как отмечает источник, пока неизвестно, кто из футболистов «Спартака» примет участие в предстоящем выставочном поединке.

Игра между сборной Пути РПЛ и сборной Пути регионов состоится 16 декабря. Начало встречи запланировано на 16:20 по мск. Стоит отметить, что перед матчем футболисты будут участвовать в различных челленджах.