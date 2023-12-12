Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Промес пропустит матч звёзд Кубка России — известна причина

12 Декабря 2023 • 19:12 Комментировать
Сборная Пути РПЛ
...
Сборная Пути регионов
16.12 16:00

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не сможет принять участие в предстоящем матче звёзд Кубка России.

По сведениям портала «РБ Спорт», спартаковский футболист заболел, по этой причине он не будет присутствовать в Сколково на матче звезд.

Как отмечает источник, пока неизвестно, кто из футболистов «Спартака» примет участие в предстоящем выставочном поединке.

Игра между сборной Пути РПЛ и сборной Пути регионов состоится 16 декабря. Начало встречи запланировано на 16:20 по мск. Стоит отметить, что перед матчем футболисты будут участвовать в различных челленджах.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес Матч звезд Кубка Росси ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СБОРНАЯ ПУТИ РПЛ СБОРНАЯ ПУТИ РЕГИОНОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
19:12 · Кубок России
Промес пропустит матч звёзд Кубка России — известна причина
11 Декабря
20:41 · Кубок России
Защитник «Балтики» сделал смелое обещание в случае победы команды в Кубке России
19:12 · Кубок России
​Обляков сыграет в Матче звёзд Кубка России, Акинфеев поучаствует в активностях
17:17 · Россия. Премьер-лига
Чернов назвал самый яркий матч «Спартака» в уходящем году
09 Декабря
14:33 · Кубок России
Промес и Акинфеев пропали из заявки на матч звёзд Кубка России
08 Декабря
20:18 · Кубок России
В РФС заявили, что Кукуян ошибочно удалил Карраскаля в Кубке России официально
17:35 · Кубок России
Стал известен состав сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России
07 Декабря
15:26 · Кубок России
​Удаление Мойзеса осталось в силе
05 Декабря
19:30 · Кубок России
​ЭСК рассмотрит удаление Карраскаля в игре с «Зенитом»
10:14 · Кубок России
В «Динамо» готовы перенести ответный матч с «Зенитом»
04 Декабря
15:28 · Кубок России
​«Зенит» могут наказать – фанаты бросали снежки в матче с «Динамо»
01 Декабря
21:16 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Соболеву перестать симулировать
19:31 · Кубок России
​ЦСКА обратился в ЭСК после ничьей с «Ростовом»
18:10 · Кубок России
​Акинфеев, Промес и Пиняев сыграют в матче звёзд Кубка России
15:39 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Балтика» думает только о чемпионате»
Все новости