Защитник «Балтики» сделал смелое обещание в случае победы команды в Кубке России

Защитник калининградской «Балтики» Роберто Фернандес сделал смелое обещание для болельщиков своей команды в том случае, если его клуб станет обладателем Кубка России в текущем розыгрыше.

«Обещаю, что возле стадиона «Балтики» пожарю шашлык и угощу всех болельщиков клуба», - говорит футболист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, по итогам группового этапа балтийцы пробились в Путь РПЛ и попали на «Локомотив». Первый матч между командами, что состоялся в конце ноября в Калининграде, завершился боевой ничьей – 2:2. Ответная встреча в Черкизове состоится уже в марте 2024 года.