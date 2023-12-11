​Обляков сыграет в Матче звёзд Кубка России, Акинфеев поучаствует в активностях

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков выступит в Матче звёзд Кубка России. Об этом рассказал Кирилл Брейдо, который в московском клубе является директором по коммуникациям.

«ЦСКА на Матче звёзд будут представлять Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Ваня непосредственно в игре, а Игорь за пределами поля в других активностях в рамках мероприятия», - цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Матч звёзд Кубка России состоится в субботу, 16 декабря. Он стартует в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что ЦСКА после первой части чемпионата России занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на десять очков.