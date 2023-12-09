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Кубок России

Промес и Акинфеев пропали из заявки на матч звёзд Кубка России

09 Декабря 2023 • 14:33 Комментировать

В следующую субботу, 16 декабря, состоится матч звёзд Кубка России. Накануне на страничке турнира был обнародован состав команды пути РПЛ на эту необычную игру. Стоит отметить, что из заявки пропали вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Напомним, что матч звёзд Кубка России будет проходить в формате «пять на пять».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» в серии одиннадцатиметровых ударов после ничьей в основное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Квинси Промес ещё теги
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