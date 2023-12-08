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Стал известен состав сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России

08 Декабря 2023 • 17:35 Комментировать

Стал известен состав сборной Пути РПЛ на матч звёзд Кубка России, который состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.

Стоит отметить, что в списке 13 футболистов нет представителей столичных «Динамо», ЦСКА и «Спартака». Ранее сообщалось, что в матче примут участие Квинси Промес и Игорь Акинфеев.

Вратари: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»);

Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулёв («Оренбург»);

Полузащитники: Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»);

Нападающие: Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»).

Начало мероприятия – в 14:00 по московскому времени.

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