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​Удаление Мойзеса осталось в силе

07 Декабря 2023 • 15:26 Комментировать

КДК РФС не отменил удаление защитника ЦСКА Мойзеса, которое футболист заработал в недавнем кубковом матче против «Ростова».

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил журналистам, что решение о красной карточке для Мойзеса осталось в силе на основании выводов экспертно-судейской комиссии. ЭСК посчитала, что арбитр правильно удалил Мойзеса.

Напомним, что кубковый матч между «Ростовом» и ЦСКА завершился со счётом 1:1. Ответный поединок команды проведут в марте.

Добавим, что 8, 9 и 10 декабря в РПЛ пройдут матчи 18-го тура. Дальше в российском футболе наступит зимнее межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кдк Рфс Артур Григорьянц Мойзес ещё теги
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