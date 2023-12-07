​Удаление Мойзеса осталось в силе

КДК РФС не отменил удаление защитника ЦСКА Мойзеса, которое футболист заработал в недавнем кубковом матче против «Ростова».

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил журналистам, что решение о красной карточке для Мойзеса осталось в силе на основании выводов экспертно-судейской комиссии. ЭСК посчитала, что арбитр правильно удалил Мойзеса.

Напомним, что кубковый матч между «Ростовом» и ЦСКА завершился со счётом 1:1. Ответный поединок команды проведут в марте.

Добавим, что 8, 9 и 10 декабря в РПЛ пройдут матчи 18-го тура. Дальше в российском футболе наступит зимнее межсезонье.