Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Пономарёв: «Европейцы смеяться будут, если узнают наш формат Кубка» эксклюзив

06 Декабря 2023 • 23:20 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым раскритиковал нынешнюю систему розыгрыша Кубка.

«С Кубком творится безобразие. Я до сих пор не понимаю, зачем это ввели. Команда проигрывает и остаётся в турнире. Ведь Кубок всегда был с системой «проиграл - до свидания». А сейчас это что такое? Я даже не хочу вникать в эту систему. Это просто тупость, честно. Абсолютно глупая система. Я не понимаю, с кого мы пример-то взять решили? Европейцы такие глупые что ли? Что же они так не проводят, если это отличная система? Никто так не играет. Да они смеяться будут, если узнают наш формат. Кубок есть Кубок. Проиграл - вылетел, и все», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владимир Пономарёв
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
05 Декабря
19:30 · Кубок России
​ЭСК рассмотрит удаление Карраскаля в игре с «Зенитом»
10:14 · Кубок России
В «Динамо» готовы перенести ответный матч с «Зенитом»
04 Декабря
15:28 · Кубок России
​«Зенит» могут наказать – фанаты бросали снежки в матче с «Динамо»
01 Декабря
21:16 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Соболеву перестать симулировать
19:31 · Кубок России
​ЦСКА обратился в ЭСК после ничьей с «Ростовом»
18:10 · Кубок России
​Акинфеев, Промес и Пиняев сыграют в матче звёзд Кубка России
15:39 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Балтика» думает только о чемпионате»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Динамо» становится всё солиднее и солиднее»
13:28 · Кубок России
Круговой: «Кубок России важен «Зениту»
13:10 · Кубок России
Пивоваров: «Побеждать «Зенит» - хорошая традиция для «Динамо»
12:51 · Кубок России
Легенда «Спартака» Романцев раскритиковал формат Кубка России
09:21 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Динамо» Личка: «Зенит» сейчас на другом уровне»
08:36 · Кубок России
Хомуха назвал причину поражения «Зенита» от «Динамо» 1
08:31 · Кубок России
Гладилин объяснил, почему «Спартак» проиграл «Оренбургу»
08:18 · Кубок России
Гаджиев оценил новый формат Кубка России
Все новости