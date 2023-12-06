Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым раскритиковал нынешнюю систему розыгрыша Кубка.

«С Кубком творится безобразие. Я до сих пор не понимаю, зачем это ввели. Команда проигрывает и остаётся в турнире. Ведь Кубок всегда был с системой «проиграл - до свидания». А сейчас это что такое? Я даже не хочу вникать в эту систему. Это просто тупость, честно. Абсолютно глупая система. Я не понимаю, с кого мы пример-то взять решили? Европейцы такие глупые что ли? Что же они так не проводят, если это отличная система? Никто так не играет. Да они смеяться будут, если узнают наш формат. Кубок есть Кубок. Проиграл - вылетел, и все», - сказал Пономарёв.