​ЭСК рассмотрит удаление Карраскаля в игре с «Зенитом»

«Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по поводу момента в кубковом матче против «Зенита». Речь идёт об удалении полузащитника Хорхе Карраскаля после получения второй жёлтой карточки в середине второго тайма.

ЭСК рассмотрит эпизод и решит, заслуживал ли Карраскаль получения второго предупреждения и, как следствие, удаления.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Зенит» в кубковом матче на своём поле со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Смолов. Ответный поединок команды проведут нескоро – в середине марта.