В «Динамо» готовы перенести ответный матч с «Зенитом»

Московское «Динамо» готово к переносу ответного матча ¼ финала Кубка Росси против петербургского «Зенита». Об этом сообщил гендиректор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

«Перенести ответный матч с «Зенитом» на более ранний срок? Такая идея поступила. «Зенит» на уровне консультаций это обсуждает. Если обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что первый поединок противостояния прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Подопечные Марцела Лички минимально переиграли команду Сергея Семака со счетом 1:0.

В РПЛ «Динамо» занимает третье место, а «Зенит» - второе.