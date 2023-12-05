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Кубок России

В «Динамо» готовы перенести ответный матч с «Зенитом»

05 Декабря 2023 • 10:14 Комментировать

Московское «Динамо» готово к переносу ответного матча ¼ финала Кубка Росси против петербургского «Зенита». Об этом сообщил гендиректор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

«Перенести ответный матч с «Зенитом» на более ранний срок? Такая идея поступила. «Зенит» на уровне консультаций это обсуждает. Если обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что первый поединок противостояния прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Подопечные Марцела Лички минимально переиграли команду Сергея Семака со счетом 1:0.

В РПЛ «Динамо» занимает третье место, а «Зенит» - второе.

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