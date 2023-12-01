​ЦСКА обратился в ЭСК после ничьей с «Ростовом»

ЦСКА направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после кубкового матча с «Ростовом» (1:1). Как сообщает на своих страницах «Спорт-Экспресс», «армейцы» попросили рассмотреть решение арбитра об удалении Мойзеса на 77-й минуте.

Отметим, что кубковая игра проходила в Ростове-на-Дону. Ответный матч в столице команды проведут нескоро – в середине марта. Тогда выяснится, кто выйдет в полуфинал верхней части турнирной сетки, а кто отправится в нижнюю часть плей-офф.

Стоит сказать, что именно ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.