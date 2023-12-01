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​Акинфеев, Промес и Пиняев сыграют в матче звёзд Кубка России

01 Декабря 2023 • 18:10 Комментировать

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий «Спартака» Квинси Промес и полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев выступят в матче звёзд Кубка России. Об этом рассказывает пресс-служба турнира.

Матч звёзд сборных Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России будет проходить в формате «пять на пять». Участники будут соревноваться в различных челленджах. Мероприятие состоится в субботу, 16 декабря.

Отметим, что действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти после ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Сергей Пиняев Квинси Промес ещё теги
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