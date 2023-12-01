​Акинфеев, Промес и Пиняев сыграют в матче звёзд Кубка России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий «Спартака» Квинси Промес и полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев выступят в матче звёзд Кубка России. Об этом рассказывает пресс-служба турнира.

Матч звёзд сборных Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России будет проходить в формате «пять на пять». Участники будут соревноваться в различных челленджах. Мероприятие состоится в субботу, 16 декабря.

Отметим, что действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти после ничьей.