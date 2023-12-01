Пивоваров: «Побеждать «Зенит» - хорошая традиция для «Динамо»

Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров дал очередной комментарий, посвященный недавнему кубковому матчу против петербургского «Зенита». «Бело-голубые» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Москвичи выиграли у питерцев три раза в четырех последних матчах.

«Считаю, это хорошая традиция. Надо продолжать. При этом во всех матчах мы победили по делу. Значит, мы хорошо играем. И не только с «Зенитом», а в принципе», - передает слова руководителя Sport24.

Ближайший матч подопечные Марцела Лички проведут против казанского «Рубина» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.