Легенда «Спартака» Романцев раскритиковал формат Кубка России

Экс-главный тренер московского «Спартака» и национальной сборной России Олег Романцев поделился мнением о новом формате проведения Кубка страны.

«Зачем такой Кубок? Даже тренеры говорят: неинтересно. Надо этот формат убирать и возвращаться к старому варианту, работавшему ещё в советские времена. Его же умные люди придумали», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что действующим обладателем кубка страны является московский ЦСКА. В финале минувшего сезона турнира подопечные Владимира Федотова в серии послематчевых пенальти обыграли «Краснодар».