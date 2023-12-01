Хомуха назвал причину поражения «Зенита» от «Динамо»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о недавнем кубковом поединке между «сине-бело-голубыми» и московским «Динамо». Питерцы потерпели поражение на выезде со счетом 0:1. Единственный мяч забил нападающий Фёдор Смолов.

«Динамо» играло в атакующий футбол. Нужно отдать должное команде, все справились со своей задачей. Что не получилось у «Зенита»? Не было хороших действий в атаке, ударов по воротам», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Ответный поединок между «Зенитом» и «Динамо» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге весной следующего года.