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Гладилин объяснил, почему «Спартак» проиграл «Оренбургу»

01 Декабря 2023 • 08:31 Комментировать

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин в очередной раз дал комментарий по недавнему поединку против «Оренбурга» в ¼ финала Кубка России. «Красно-белые» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Долгие перелеты не могли повлиять на команду. У футболистов комфортные условия, чтобы добираться из одного города в другой. Стоит отметить заслугу «Оренбурга», который настроился на матч, а «красно-белым» настроя не хватило», - передает слова ветерана «РБ Спорт».

Добавим, что следующий матч спартаковцы проведут в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги против «Ахмата». Встреча состоится на стадионе в Грозном.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Оренбург ещё теги
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