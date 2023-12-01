Гаджиев оценил новый формат Кубка России

Известный футбольный специалист, а ныне президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев высказался о нынешнем формате проведения Кубка России.

«Нынешний формат лучше, чем был прежде. Большее количество игр, а в отсутствие европейских турниров это значимо. В Кубке получают время в том числе и молодые игроки. Это помогает их росту», - приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, что действующим триумфатором Кубка России является московский ЦСКА. В финальном поединке минувшего розыгрыша турнира подопечные Владимира Федотова победили «Краснодар» в серии пенальти.