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Кубок России

​Экс-тренер «Ростова»: «Ничья с ЦСКА - справедливый результат» эксклюзив

30 Ноября 2023 • 19:45 Комментировать
Ростов
1:1
ЦСКА Москва

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче Кубка России между дончанами и ЦСКА.

«Ничья – справедливый результат. Любой другой итог был бы несправедливым. Даже учитывая удаление. Команды не смогли создать чего-то серьёзного в концовке. Было видно, что вчера команды себя берегли. Надеюсь, в выходные нас ждёт более яркий и результативный футбол», - сказал Балахнин.

В воскресенье, 3 декабря, ЦСКА будет принимать «Ростов» в рамках 17-го тура чемпионата России. А ответная кубковая игра между командами состоится уже в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
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