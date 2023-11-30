Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче Кубка России между дончанами и ЦСКА.

«Ничья – справедливый результат. Любой другой итог был бы несправедливым. Даже учитывая удаление. Команды не смогли создать чего-то серьёзного в концовке. Было видно, что вчера команды себя берегли. Надеюсь, в выходные нас ждёт более яркий и результативный футбол», - сказал Балахнин.

В воскресенье, 3 декабря, ЦСКА будет принимать «Ростов» в рамках 17-го тура чемпионата России. А ответная кубковая игра между командами состоится уже в марте.