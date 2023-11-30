Масалитин: «Жизнь заставила Федотова выпустить молодых»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче Кубка России между «красно-синими» и «Ростовом» (1:1).

«В первом тайме играли на победу, а во втором уже ориентировались на счёт. Видимо, стали беречь силы на чемпионат. Удаление Мойзеса встрепенуло игру, «Ростов» стал использовать свои козыри, играть верхом. ЦСКА не прилагал много усилий для победы, всё решится в ответной встрече.

Вчера жизнь заставила Федотова выпустить на поле молодых. И что, они испортили игру? Молодёжь всегда будет ошибаться, но опытные тоже не всегда выступают на пятёрку. В ЦСКА собраны игроки молодёжной сборной. Если их вызывают в национальную команду, значит у них есть некоторый запал. Нас в ЦСКА тоже собирали из молодёжной сборной. И мы взяли чемпионство. В ЦСКА много хороших молодых футболистов, их же не со двора набрали. Лукин и Агапов вчера вышли и ничего не испортили», - сказал Масалитин.

Ответный матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдёт в марте.