Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Глушаков отреагировал на поражение «Спартака»

30 Ноября 2023 • 13:52 Комментировать
Оренбург
1:0
Спартак Москва

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на поражение «красно-белых» от «Оренбурга» в первом матче ¼ финала Кубка страны.

«Спартак» играл в меньшинстве больше тайма, да ещё и на искусственном поле. Этот результат не повлиял на шансы в этом противостоянии. Думаю, «Спартак» пройдёт дальше», - рассказал Глушаков в беседе с журналистом «Чемпионата».

Поединок в Оренбурге завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Николай Титков. Ответная встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» весной 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Оренбург ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Ноября
13:52
Глушаков отреагировал на поражение «Спартака»
02:40
​Хаджи: «Первый тайм показал, что мы не умеем играть в футбол»
29 Ноября
23:30
Деменко: «Кажется, что «Спартак» просто не восстановился после игры в Калининграде»
23:10
Александр Мостовой: «Думал, что будет ничья, но «Оренбургу» повезло чуть больше» 1
21:06
Заварзин раскритиковал Абаскаля за его поведение
19:54
Гладилин — о поражении «Спартака»: «Никакой трагедии здесь нет»
19:37
Червиченко: «Соболев по делу получил жёлтую карточку за симуляцию» 1
19:28
​Соболев сам передал награду игроку «Оренбурга»
19:27
Кузьмичёв: Абаскаль не может сделать игру «Спартака» стабильной
19:26
Гладилин: «После удаления спартаковцы поняли, что могут пропустить два-три мяча, и только тогда стали бороться»
19:24
«Спартак» что-то совсем разваливается» — Червиченко
19:09
Абаскаль — о матче с «Оренбургом»: «Пенальти и красная карточка повлияли на ход встречи»
19:01
Абаскаль рассказал, почему Промес не сыграл с «Оренбургом»
18:56
​Пуговкин «оценил» очередное падение Соболева в штрафной
18:54
В РФС извинились за победу Соболева в голосовании за лучшего игрока матча
18:47
Деограсия: «Наша команда заслуживала сегодня победы, и многие с этим согласятся»
18:45
Абаскаль рассказал, о чём говорил с игроком «Оренбурга»
18:41
Абаскаль: «Первые минуты мы могли провести намного лучше и не дать сопернику заработать пенальти»
18:38
Президент «Оренбурга» оценил победу над «Спартаком» в Кубке России
18:37
«Дельфин не удержался»: В Сети высмеивают симуляцию Соболева 1
18:26
Второй состав «Оренбурга» переиграл «Спартак»: кто из «красно-белых» провалил матч на Кубок России
18:16
Мостовой похвалил «Оренбург» за игру со «Спартаком»
18:09
«Оренбург» прервал безвыигрышную серию, одолев «Спартак»
18:03
«Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в гостях у «Оренбурга»
17:56
Удаление Рябчука и пенальти Титкова: «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
17:32
Судейский эксперт оценил удаление Рябчука
17:23
Генич: Давно не видел такой ужасный «Спартак»
17:08
​Тренер «Спартака» Абаскаль поругался с игроком «Оренбурга»
17:05
​«Абаскаль выпустит снег на второй тайм, чтобы не видеть игру «Спартака» – пользователи Интернета об игре «Спартака» в матче Кубка России
16:48
Игрок «Спартака» удалён за фол последней надежды
16:18
«Оренбург» быстро забил «Спартаку» с пенальти
15:58
Деограсия: «Задам вопрос «Спартаку», где было бы лучше играть - сегодня здесь либо на поле «Факела»
15:49
Абаскаль: «В Калининграде были определенные метеоусловия, здесь тоже есть определённая особенность»
15:32
«Оренбург» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 8
15:27
В «Спартаке» рассказали, почему некоторые игроки пропустят матч с «Оренбургом»
15:06
Соболев и Бонгонда — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»
14:30
Гладилин назвал цель «Спартака» перед зимним перерывом
12:33
«Спартак» не проиграет «Оренбургу» в Кубке России. Клиент PARI поставил на это 218 000 рублей
12:05
Парфёнов: «Дома «Оренбург» опасен — кто забьёт первый, тот и победит»
02:04
Оренбург - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
20:40
Глушаков: «Спартаку» будет сложновато играть с «Оренбургом», но они безусловные фавориты»
13:32
Петрушин: «У «Динамо» много шансов, чтобы завтра победить «Зенит»
11:30
Оренбург — Спартак Москва: ставка и прогноз на матч Кубка России — 29 ноября 2023
27 Ноября
16:15
Деменко: «Искусственное поле может помешать «Спартаку» в матче с «Оренбургом»
12:53
Кукуян рассудит кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» - другие назначения
26 Ноября
16:10
Деограсия:  У нас будет небольшая ротация в матче со «Спартаком»
09 Ноября
19:59
​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России
07 Ноября
16:19
Чернов высказался об итогах жеребьёвки Кубка России
03 Ноября
19:35
Дмитрий Андреев: «Приезд «Спартака» в Оренбург будет праздником для города»
17:00
Пономарёв: «Ростов» - не очень удачный жребий для ЦСКА, я бы предпочел «Оренбург»
14:11
Президент «Оренбурга» — о матче со «Спартаком»: «Для города это будет большое событие»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Это мастерство»: Экс-тренер сборной — о голе Смолова эксклюзив
13:52 · Кубок России
Глушаков отреагировал на поражение «Спартака»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Смолове: «Фёдор должен больше забивать, он способен на это»
12:47 · Кубок России
Нападающий «Динамо» Нгамалё: «Подобные победы дают команде уверенности в себе и своих силах»
12:13 · Кубок России
Радченко: «Динамо» стало самым неудобным соперником для «Зенита»
12:04 · Кубок России
Кечинов: «Поражения «Спартака» не удивляют - могут проиграть кому угодно»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Ростова» Вахания: «Мы могли обыграть ЦСКА»
11:58 · Кубок России
Мохеби: «Ростов» играл лучше ЦСКА и заслуживал победу»
11:45 · Кубок России
Оганесян прокомментировал победу над «Спартаком»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» просто умыло «Зенит»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о голе Смолова в ворота «Зенита»: «Рождение ребёнка — это одно из главных событий в жизни любого футболиста, которое окрыляет»
10:46 · Кубок России
Титков: «Оренбург» мог забить больше голов «Спартаку»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Смолов прекрасно знает, где ему необходимо располагаться во время атак своей команды»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «В матче с «Зенитом» «Динамо» выглядело лучше и активнее»
09:45 · Кубок России
Талалаев: «Новая схема Кубка России на руку богатым командам»
Все новости