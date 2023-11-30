Глушаков отреагировал на поражение «Спартака»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на поражение «красно-белых» от «Оренбурга» в первом матче ¼ финала Кубка страны.

«Спартак» играл в меньшинстве больше тайма, да ещё и на искусственном поле. Этот результат не повлиял на шансы в этом противостоянии. Думаю, «Спартак» пройдёт дальше», - рассказал Глушаков в беседе с журналистом «Чемпионата».

Поединок в Оренбурге завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Николай Титков. Ответная встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» весной 2024 года.