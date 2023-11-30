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Кубок России

Петрушин: «Карраскаль не фолил на сопернике в эпизоде с красной» эксклюзив

30 Ноября 2023 • 13:45 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче Кубка России с «Зенитом».

«С трибуны казалось, что Карраскаль подкатился очень опасно. Но в записи видно, что Хорхе вообще не дотронулся соперника. Смолов забил в очень хорошей комбинации, но там Алип ошибся. Нгамалё хорошо отправил Фёдора на рандеву. Здорово разыграли, вышли два в два. Смолов классно поставил точку в эпизоде», - сказал Петрушин.

«Динамо» победило «Зенит» со счетом 1:0. Ответный матч пройдет весной следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Алексей Петрушин Хорхе Карраскаль ещё теги
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