Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче Кубка России с «Зенитом».

«С трибуны казалось, что Карраскаль подкатился очень опасно. Но в записи видно, что Хорхе вообще не дотронулся соперника. Смолов забил в очень хорошей комбинации, но там Алип ошибся. Нгамалё хорошо отправил Фёдора на рандеву. Здорово разыграли, вышли два в два. Смолов классно поставил точку в эпизоде», - сказал Петрушин.

«Динамо» победило «Зенит» со счетом 1:0. Ответный матч пройдет весной следующего года.