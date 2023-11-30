Радченко: «Динамо» стало самым неудобным соперником для «Зенита»

В первом матче ¼ финала Кубка России петербургский «Зенит» потерпел минимальное поражение от московского «Динамо» со счетом 0:1. Своим мнением об этом поединке поделился Дмитрий Радченко.

«Нет ничего критичного. Теперь нужно делать выводы. Сейчас есть ощущение, что «Динамо» стало самым неудобным соперником для «Зенита». Уверен, что в Петербурге будет другая игра», - передает слова Радченко «Чемпионат».

Ответный поединок Кубка России между петербургским и московским клубами пройдет в марте следующего года.

Действующим победителем турнира является столичный ЦСКА.