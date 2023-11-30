Кечинов: «Поражения «Спартака» не удивляют - могут проиграть кому угодно»

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о поражении «красно-белых» от «Оренбурга» в поединке ¼ финала Кубка России. Столичный коллектив уступил со счетом 0:1.

«Поражения «Спартака» не удивляют. У команды постоянные скачки и отсутствие стабильности. Могут сыграть великолепный матч, а в следующем - проиграть кому угодно», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Напомним, что ответный кубковый матч против «Оренбурга» пройдет в марте следующего года.

В следующем поединке «Спартак» на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Игра пройдет в воскресенье, 3 декабря.