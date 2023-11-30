Мохеби: «Ростов» играл лучше ЦСКА и заслуживал победу»

Футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби пообщался с журналистами после поединка с московским ЦСКА (1:1) в четвертьфинале Кубка России.

«Мы ожидали большего. Я считаю, что мы играли лучше, чем ЦСКА, с первой и до последней минуты. Думаю, что мы заслуживали победу», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Ответный поединок состоится в марте следующего года.

Стоит отметить, что команды пересекутся в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги. Поединок пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 3 декабря. Начало запланировано в 14:00 по московскому времени.