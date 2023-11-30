Оганесян прокомментировал победу над «Спартаком»

Форвард Степан Оганесян, который выступает за «Оренбург», высказался о вчерашней победе над московским «Спартаком» в матче ¼ финала Кубка России.

«Заслуженная победа. Мы контролировали игру, владели инициативой. Мне приятно играть со «Спартаком», это моя прошлая команда, именитый клуб. Для меня это дополнительная мотивация», - приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что первый матч состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в марте следующего года на стадионе «Открытие Банк Арена».