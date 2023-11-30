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Кубок России

Колосков: «Для публики матч «Динамо» был не самым лучшим» эксклюзив

30 Ноября 2023 • 11:30 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» в матче Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Голевых моментов практически и не было. Так, только полуголевые. Стопроцентных моментов было мало. Для публики матч не самый лучший», - сказал Колосков.

Матч прошел на московском стадионе «ВТБ Арена» и завершился минимальной победой «бело-голубых» со счетом 1:0. Автором единственного гола в составе «Динамо» стал нападающий Фёдор Смолов. Ответный поединок состоится в марте на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Вячеслав Колосков ещё теги
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