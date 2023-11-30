Титков: «Оренбург» мог забить больше голов «Спартаку»

Хавбек «Оренбурга» Николай Титков поделился эмоциями после поединка против московского «Спартака» в четвертьфинале Кубка России. Хозяева победили «красно-белых» со счетом 1:0. Титков стал автором единственного гола.

«Очень приятно обыграть «Спартак». Мы готовились к этой игре, и считаю, что заслужено победили. Преимущество было полностью на нашей стороне, мы могли забить ещё. Заслуженная победа», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Ответная встреча между командами состоится в марте следующего года.

В текущем сезоне Титков принял участие в семи встречах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.