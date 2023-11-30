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Кубок России

«Спартак» сделал заявление после поражения в Оренбурге

30 Ноября 2023 • 10:12 Комментировать

Московский «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:1) в первом матче ¼ финала Кубка России. После этого фиаско пресс-служба «красно-белых» обратилась к болельщикам команды.

«Спасибо большое всем, кто поддерживал команду в Оренбурге и у экранов телевизоров. Ваша поддержка ценна и незаменима в каждый момент сезона - в том числе и после обидных поражений», - говорится в публикации московского клуба в социальных сетях.

Напомним, что ответная встреча пройдет в марте следующего года.

Действующим триумфатором Кубка России является московский ЦСКА, который в финале одолел «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

Игрок «Спартака»: «Получили удаление, и всё пошло по одному месту»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург
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