Талалаев: «Новая схема Кубка России на руку богатым командам»

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о новом формате проведения Кубка России. По мнению специалиста, такая схема играет на руку богатым клубам.

«Новая схема на руку богатым командам. Они решают задачи, сохраняют лидеров, выпускают тех, кто есть на контракте. Где ещё им наигрывать футболистов? Они целый год сидеть должны?» - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне «Химки» выступают в Мелбет-Первой лиге. Подмосковная команда набрала 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Талалаева встретятся с «Тюменью».