Игрок «Спартака»: «Получили удаление, и всё пошло по одному месту»

В первом матче ¼ финала Кубка России московский «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Оренбурга» со счетом 0:1. Об этом поединке своим мнением поделился защитник «красно-белых» Никита Чернов.

«Первые минуты втягивались: знали, что «Оренбург» будет играть в прессинг. После пропущенного мяча, хотели взять мяч под контроль. Получили удаление, и всё пошло по одному месту», - рассказал футболист в беседе с журналистом «Чемпионата».

Напомним, что защитник «Спартака» Олег Рябчук был удален с поля на 40-й минуте.

Ответный матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 12 марта следующего года.