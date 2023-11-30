Кобелев: «Карраскаля удалили не по делу»

Экс-футболист московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал красную карточку полузащитника «бело-голубых» Хорхе Карраскаля во вчерашнем матче ¼ финала Кубка России против петербургского «Зенита».

«Если и был фол со стороны динамовца, то точно не на желтую. Если ты показываешь вторую желтую, она должна быть железобетонной! А тут, считаю, этот «горчичник» не по делу», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Поединок завершился минимальной победой «Динамо» со счетом 1:0. Решающий гол в поединке забил нападающий Фёдор Смолов. Ответная встреча состоится в марте следующего года.