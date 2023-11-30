Лишь один игрок представит «Спартак» в матче звёзд Кубка России

Нидерландский форвард Квинси Промес будет представлять московский «Спартак» в поединке звезд Кубка России, который состоится 16 декабря. Появления других игроков «красно-белые» на мероприятии не ожидается, об этом рапортуют журналисты «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Промес принял участие в четырех матчах Кубка страны, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

В рамках Премьер-лиги 31-летний форвард провел 15 поединков. Нападающий отметился пятью голами и шестью ассистами.

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