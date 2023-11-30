Кобелев отметил, как Вендел важен для «Зенита»

В рамках ¼ финала Кубка России состоялся матч между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом». Своим мнением по игре «сине-бело-голубых» поделился экс-футболист столичного коллектива Андрей Кобелев.

«Без Вендела «Зенит» потерял в движении. Бразилец дирижирует партнерами, определяет командную скорость. Вендел - один из столпов «Зенита». Без него остальные бразильцы играют по-другому», - передает слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч прошел на стадионе «ВТБ Арена» и завершился минимальной победой динамовцев со счетом 1:0. Единственный гол в составе московской команды забил форвард Фёдор Смолов.