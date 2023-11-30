Кобелев: «Смолов сотворил шедевр»

Экс-игрок московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал единственный гол в матче против петербургского «Зенита». В составе «бело-голубых» отметился форвард Фёдор Смолов.

«То, что он сотворил, это, безусловно, шедевр! В нашем чемпионате редко такое увидишь. Просто супер! Но выигрывает все-таки вся команда, а не один футболист», - передает слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась минимальной победой «Динамо» со счетом 1:0. Ответный поединок состоится весной следующего года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.