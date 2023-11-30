Кобелев: «Удаление Карраскаля сыграло на руку «Динамо»

Экс-футболист московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от поединка между «бело-голубыми» и петербургским «Зенитом» в рамках ¼ финала Кубка России.

«Удаление Карраскаля сыграло на руку «Динамо». «Зенит» стал больше времени проводить в позиционных атаках и оголял тылы. «Динамо» за счет быстрых футболистов наказало гостей», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «ВТБ Арена» и завершился минимальной победой «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Фёдор Смолов. Ответный матч состоится на «Газпром Арене» в марте.