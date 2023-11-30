​Пономарёв: «ЦСКА отскочил в игре с «Ростовом»

В российском футболе настала пора четвертьфинальных матчей Фонбет Кубка России, и ЦСКА не сумел переиграть не блистающий в нынешнем сезоне «Ростов». Более того, как считает ветеран ЦСКА, выступавший в прошлом на позиции защитника за этот клуб Владимир Пономарев, «армейцы», что называется, «отскочили» - то есть едва избежали поражения:

- Если честно, то, наверное, мы все-таки отскочили в этом поединке от поражения. В конкретном случае для нас это неплохой результат. Все-таки была у соперника парочка очень хороших моментов. Соскочили с поражения, и хорошо, - цитирует слова Пономарева Rusfootball.info.

Ответные матчи четвертьфинала Фонбет Кубка России пройдут в марте.