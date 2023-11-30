​Хаджи: «Первый тайм показал, что мы не умеем играть в футбол»

Московский «Спартак» потерпел поражение, на сей раз это случилось в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команду Гильермо Абаскаля огорчил «Оренбург». Итоги матча прокомментировал бывший администратор московского клуба Александр Хаджи. Он считает, что в первом тайме футбола в исполнении «Спартака» не было вообще.

- Первый тайм показал, что мы не умеем играть в футбол, однако во второй половине матча более-менее выглядели. Некоторые из тех футболистов, что играли в первом тайме, конечно, не соответствуют уровню «Спартака», - цитирует слова Хаджи Rusfootball.info.

Ответный матч пройдет уже весной, в марте.