Деменко: «Кажется, что «Спартак» просто не восстановился после игры в Калининграде»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» в кубковом матче против «Оренбурга».

«Еще есть ответная игра. И даже в случае поражения в ней, команда остаётся в борьбе. Это очень важно, потому что это влияет на настрой. Мне кажется, что «Спартак» просто не восстановился после игры в Калининграде. Однако нужно отдать должное «Оренбургу», они бились здорово. Но делать выводы рано - впереди ответный матч будет.

С «Оренбургом» играть тяжело всем. Это такая эмоциональная команда. Так же стоит брать во внимание то, что они играют на искусственном газоне. Это другая нагрузка, и это влияет на результаты. Но «Оренбург» бьётся, и с ним непросто играть. Нужно отдать должное», - сказал Деменко.