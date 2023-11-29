Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» в кубковом матче против «Оренбурга».

«Я не удивлен такому результату. Формат Кубка предполагает подобные исходы и то, что происходило на поле. Обе команды вышли играть не своими лучшими составами. Я думал, что будет ничья. Но вот чуть-чуть не угадал. «Оренбургу» повезло чуть больше.

Выводов никаких по такой игре делать нельзя. Ну как можно делать выводы, если ты не вылетаешь при поражении в кубковом матче? Это подсознательно влияет на команды. Все игры только это и показывают. Это просто лишний повод или похвалить, или покритиковать команду. Особого энтузиазма в кубковых матчах пока для меня нет», - сказал Мостовой.