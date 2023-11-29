Карпин: «Любой человек скажет, что формат Кубка - это катастрофа»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Учитывая результат матча (1:1) и то, как складывалась игра, концовка в большинстве, насколько вы сегодня довольны результатом?

- Полностью нет, конечно же.

- Содержанием игры, тем, как проявили на поле парни, которые получали меньше игрового времени в чемпионате, качество их работы каково?

- Я думаю, что первые 30 минут первого тайма и второй тайм весь в актив можно занести спокойно.

- То, как сегодня выглядел ЦСКА, то, в каком стартовом составе вышел на матч, было ли для вас удивлением, что большинство из тех, кто в субботу играл с «Динамо», сегодня в старте?

- Нет, удивления не вызвало, они до этого в Кубке играли третьим составом. Почему и из-за чего - это уже другие моменты. Для ротации, видимо, особо не хватает ресурсов. Понятно, что это не наши проблемы. Учитывая состав ЦСКА и наш состав, более, чем достойно, с точки игры, по крайней мере, хотелось, чтобы был лучше результат.

- Замены «Ростова» сегодня все плановые? Все в порядке и содержанию таком, как предполагали?

- Нет, не все плановые, две замены были плановые, две внеплановые.

- Кто вне плана сегодня поле покинул?

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- Прохин, например, у него еще желтая карточка была.

- Сегодняшний матч перед игрой чемпионата какую пищу для размышления вам дал?

- Да никакой, какая пища?

- Как оцениваете формат Кубка, когда двухматчевое противостояние, и один матч в конце ноября, а следующий - через три с половиной месяца?

- Как катастрофу какую-то, как оценивать? Любой человек скажет, что это катастрофа. Не вижу, не знаю, не понимаю, почему надо было играть эту игру сегодня, почему нельзя ее было сыграть в марте. Еврокубков у нас нет. Думаю, что времени найти и сыграть там хватало. Тогда нужно было доигрывать в этой части сезона.