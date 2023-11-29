Заварзин раскритиковал Абаскаля за его поведение

Экс-сотрудник «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на поведение наставника столичного клуба Гильермо Абаскаля.

После первого тайма в матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ с «Оренбургом» испанский специалист на повышенных тонах побеседовал с игроков из стана соперника Михаилом Сиваковым. Позже Абаскаль рассказал, о чем шла речь во время диалога.

«Это вообще не его дело. Ладно апеллировать к судьям, но футболисты чужой команды тут при чем? Совсем не соображает, что ли, что делает? Это не пример для подражания», — заявил Заварзин «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что такого себе не позволяли Лобановский, Романцев и Бесков, а поступок Абаскаля — это глупость и неопытность.

Кубковая игра завершилась поражением «Спартака» от «Оренбурга» со счетом 0:1. Ответный матч пройдет в следующем календарном году.