Федотов уверен, что удаление Мойзеса несправедливое

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Повтор эпизода с удалением Мойзеса уже видели? Что об этом думаете?

- Что я об этом думаю? Не знаю, на мой взгляд, всегда оценка тренера субъективная, но тем не менее, в этот момент бежали на страховку, там не было чистого выхода один на один. Поэтому не было возможности соперника забить гол. Но это мое. Как мы знаем, у судей свои правила.

- Замена Виктора Давилы после перерыва на Фёдора Чалова планировалась ли заранее, может, это была реакция на то, что у Виктора была желтая карточка, или по каким-то причинам?

- И желтая карточка, и видели, что после сборной к этим погодным условиям Виктор пока еще не готов. Видели, насколько сложно ему было перемещаться.

- Сегодня многие игроки, которые выходят в старте чемпионата, вышли на матч Кубка. Впереди матч чемпионата с «Ростовом». Сегодняшняя игра какую пищу для ума дает перед игрой чемпионата?

- Хорошую пищу, что проходных матчей нет. К каждому сопернику нужно готовиться на 300%, предъявлять свои козыри, психологические, функциональные, технические. И разгадывать головоломки, которые задает соперник.