Файзуллаев: «Наверное, обе команды эта ничья устраивает»

Лучший футболист матча «Ростов» - ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Давайте начнем с забитого мяча. Сколько таких подач из 10 вы можете исполнить в одну точку?

- Мы работаем над стандартами, вот сегодня получилось, гол забили, мы рады.

- Почему так сложился первый тайм, что «Ростов» начал активнее, ЦСКА сначала подсел, потом вернул инициативу себе. Чего не хватало команде в первые минуты матча, когда пропустили?

- У нас как-то не получается сразу войти в игру, но потом потихоньку начали входить в игру, играть в пас. У нас получилось.

- Второй тайм также не был за ЦСКА, инициатива была у «Ростова». Почему так?

- В начале второго тайма обе команды были активны, после красной мы остались в меньшинстве, это сказалось на игре.

- По такой игре, как сегодня, заканчивали в меньшинстве, 1:1, насколько приемлемый результат?

- Мы хотели выиграть, в каждом матче хотим выиграть, но из-за того, что сегодня в меньшинстве остались, наверное, обе команды эта ничья устраивает.

- Как вам вообще схема, когда первый матч двухматчевого противостояния проводите в конце ноября, а ответный только через три с половиной месяца?

- Это для меня новое, потому что в Узбекистане мы сразу играли, а здесь пауза большая. Но мы посмотрим после сборов.