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Кубок России

ЦСКА в меньшинстве удержал ничью в матче против «Ростова»

29 Ноября 2023 • 20:13 Комментировать
Ростов
1:1
ЦСКА Москва

«Ростов» быстро открыл счёт в матче против ЦСКА, но потом пропустил. Во втором тайме хозяева прибавили, добились численного преимущества, но реализовать его не смогли.

Протокол игры  
Ростов1:1ЦСКА Москва
  32'Заболотный Антон (1:1)
Медведев НикитаТерентьев ДенисПрохин Данила  14' 82' (Голенков Егор ( 82') Кирш ИльяЛангович Андрей 46' (Вахания Илья ( 46') Игнатов ГерманАкбашев Роман 66' (Комаров Иван ( 66') Щетинин КириллТугарев РоманКомличенко НиколайМохеби Мохаммад 66' (Глебов Данил ( 66')
Запасные: Мелёхин ВикторСтолбов КириллМиронов Андрей СергеевичОсипенко МаксимБайрамян ХоренИонов АлексейУткин ДаниилПесьяков Сергей
Тороп ВладиславНабабкин КириллВиллиан Роша 46' (Агапов Илья ( 46') Мойзес Моура  77'Зделар СашаКеллвен ДугласОбляков ИванГаич Милан IIДавила Виктор  27' 46' (Чалов Фёдор ( 46') Заболотный АнтонФайзуллаев Аббосбек 78' (Лукин Матвей ( 78')
Запасные: Рядно МихаилАкинфеев ИгорьШайхутдинов ВладимирЕрмаков НикитаКисляк МатвейГлебов КириллМендес Виктор
29 ноября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Действующий обладатель Кубка России ЦСКА начинал плей-офф «Пути РПЛ» матчем в Ростове-на-Дону. В сентябре команды уже играли в южном городе в рамках чемпионата и тогда выдали настоящий триллер, когда в 50-й минуте подопечные Валерия Карпина вели 3:1, но в итоге довольствовались лишь ничьей.

ЦСКА начал матч активнее, но пропустил первым. Мохеби разогнал атаку «Ростова» по правому краю и сделал передачу в штрафную, Комличенко до мяча не дотянулся, а вот Набабкин неудачно подставил ногу и срезал футбольный снаряд в собственные ворота.

После этого характер матча не менялся. ЦСКА продолжал контролировать мяч, но ничего извлечь из этого не мог. «Ростов» старался подходить к воротам соперника, но тоже всерьёз не угрожал. В целом игра шла спокойно, но по истечении получаса игры «армейцы» результат сравняли. ЦСКА заработал право на штрафной на левом фланге, Файзуллаев навесил, и Заболотный выиграл борьбу в воздухе и пробил в цель.

Почти тут же москвичи едва не вышли вперёд. Давила из центра сделал передачу на Зделара, тот в касание сделал навес на Келлвена, у которого удар не получился. Однако мяч отскочил к Гаичу, который с близкого расстояния пробил чуть мимо цели. В итоге на перерыв команды ушли при равном счёте.

В начале второго тайма ростовчане вновь могли выйти вперёд. Комличенко нанёс мощный удар, но Тороп был на месте. Затем Щетинин сделал передачу с левого фланга в штрафную, откуда Акбашев бил в касание, но в створ не попал. Южане вообще вторую половину начали активно и явно пытались забить второй гол, чтобы получить задел перед ответным поединком.

Постепенно запал «Ростова» спал, и, казалось, что поединок так может и завершиться миром. Однако за пятнадцать минут дончане получили численное преимущество, что придало им дополнительную надежду. В одной из атак Мойзес рукой преградил путь мяча на ход Комличенко, который мог убежать один на один с Торопом. После просмотра повтора бразильцу была показана красная карточка.

«Ростов» постарался прибавить, в то время как «армейцы» отошли назад и просто оборонялись. Подопечные Карпина просто обступили штрафную соперника, но москвичи защищались. Попытки ударов хозяев опасными не получались. Правда, всё же свой шанс «Ростов» получил, когда Голенков после передачи Тугарева пробил чуть левее створа ворота. Счёт в итоге больше не изменился.

Ответный матч Кубка России между командами запланирован уже на март следующего календарного года. Интересно, что буквально в ближайшем туре Премьер-лиги команды вновь встретятся, но уже в Москве.

Роман Андреев

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