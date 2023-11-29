Мойзес впервые удалился в матчах за ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес получил прямую красную карточку в матче в «Ростовом».

Эпизод случился в середине второго тайма. Мойзес остановил мяч рукой и заслуженно был удален за фол последней надежды.

Для 28-летнего футболиста это удаление стало первым в составе российского клуба в 55 матчах. Ранее Мойзес лишь три раза в карьере получал красную карточку — дважды в бразильском клубе «Баия» и один раз в «Интернасьонале».

Игра 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Ростов» - ЦСКА продолжается в эти минуты. За всеми событиями можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.