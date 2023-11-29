Гладилин — о поражении «Спартака»: «Никакой трагедии здесь нет»

Экс-полузащитник сборной СССР Валерий Гладилин прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:1) в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

«Результат не разочаровал. В кубковом противостоянии из двух раундов один мяч на выезде... Никакой трагедии здесь нет. Но качество игры, особенно в первом тайме, было очень плохим», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Отметим, что после поражения от «Оренбурга» у «красно-белых» прервалась трехматчевая беспроигрышная серия. В то же время подопечным Давида Деограсии удалось прекратить свою неудачную серию, в ходе которой они не могли выиграть на протяжении семи встреч.