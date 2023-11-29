Деменко оценил настрой «Ростова» на Кубок России

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко оценил настрой «Ростова» на матчи плей-офф Кубка России.

«С одной стороны, понятно, что чемпионат важнее в данной ситуации. Но Кубок тоже прерогатива для команды, для города. Всё-таки выиграть Кубок России будет важным фактором, и я не думаю, что у «Ростова» будет разделение», — приводит слова экс-футболиста Vprognoze.ru.

По его мнению, подопечные Валерия Карпина будут иметь желание максимально продвигаться по Пути РПЛ Кубка России.

К середине второго тайма встречи «Ростова» и ЦСКА команды играют вничью со счётом 1:1. Ответная встреча пройдёт в Москве в марте 2024 года.