Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Деменко оценил настрой «Ростова» на Кубок России

29 Ноября 2023 • 19:37 Комментировать
Ростов
1:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко оценил настрой «Ростова» на матчи плей-офф Кубка России.

«С одной стороны, понятно, что чемпионат важнее в данной ситуации. Но Кубок тоже прерогатива для команды, для города. Всё-таки выиграть Кубок России будет важным фактором, и я не думаю, что у «Ростова» будет разделение», — приводит слова экс-футболиста Vprognoze.ru.

По его мнению, подопечные Валерия Карпина будут иметь желание максимально продвигаться по Пути РПЛ Кубка России.

К середине второго тайма встречи «Ростова» и ЦСКА команды играют вничью со счётом 1:1. Ответная встреча пройдёт в Москве в марте 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кубок России Максим Деменко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
20:12
Мойзес впервые удалился в матчах за ЦСКА
19:37
Деменко оценил настрой «Ростова» на Кубок России
18:55
Заболотный сравнял счёт в матче с «Ростовом»
18:34
Набабкин забил в матче с «Ростовом», но в свои ворота
18:31
Федотов: «Надо срочно поправлять реализацию» 1
17:45
«Ростов» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:15
10 россиян — в стартовом составе «Ростова» на матч с ЦСКА
17:08
ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Ростовом»
12:45
Балахнин назвал преимущество «Ростова» перед первым матчем против ЦСКА в Кубке России
12:41
Клиенты PARI: ЦСКА обыграет «Ростов» в четвертьфинале Кубка России
11:48
Корнеев: «Задача ЦСКА — усилить скамейку»
02:05
Ростов - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
16:34
​ЦСКА везёт красные мячи в Ростов-на-Дону
13:32
Петрушин: «У «Динамо» много шансов, чтобы завтра победить «Зенит»
11:35
Ростов — ЦСКА Москва: ставка и прогноз на матч Кубка России — 29 ноября 2023
27 Ноября
12:53
Кукуян рассудит кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» - другие назначения
09 Ноября
19:59
​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России
13:56
Игрок «Ростова» Байрамян: «ЦСКА — крепкий орешек, но мы хотим выиграть Кубок»
03 Ноября
17:00
Пономарёв: «Ростов» - не очень удачный жребий для ЦСКА, я бы предпочел «Оренбург»
15:55
Гришин назвал ЦСКА фаворитом в кубковом противостоянии с «Ростовом»
14:54
Пономарёв: «ЦСКА легче было бы играть с «Динамо», чем с «Ростовом»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
1
0
3.85 4.10 1.82
Видео
Окончен
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
2.85 3.70 2.32
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Зенит Зенит
1
0
3.25 3.80 2.08
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
20:17 · Кубок России
​«Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей против «Зенита»
20:12 · Кубок России
Мойзес впервые удалился в матчах за ЦСКА
20:01 · Кубок России
Карраскаль получил красную карточку за игру в мяч
19:58 · Кубок России
«Динамо» в меньшинстве повело в игре с «Зенитом»
19:54 · Кубок России
Гладилин — о поражении «Спартака»: «Никакой трагедии здесь нет»
19:37 · Кубок России
Деменко оценил настрой «Ростова» на Кубок России
19:37 · Кубок России
Червиченко: «Соболев по делу получил жёлтую карточку за симуляцию»
19:32 · Кубок России
Деменко оценил ничью «Локомотива» в кубковом матче против «Балтики»
19:28 · Кубок России
​Соболев сам передал награду игроку «Оренбурга»
19:27 · Кубок России
Кузьмичёв: Абаскаль не может сделать игру «Спартака» стабильной
19:24 · Кубок России
«Спартак» что-то совсем разваливается» — Червиченко
19:09 · Кубок России
Абаскаль — о матче с «Оренбургом»: «Пенальти и красная карточка повлияли на ход встречи»
19:01 · Кубок России
Абаскаль рассказал, почему Промес не сыграл с «Оренбургом»
18:56 · Кубок России
​Пуговкин «оценил» очередное падение Соболева в штрафной
18:55 · Кубок России
Заболотный сравнял счёт в матче с «Ростовом»
Все новости