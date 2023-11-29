Червиченко: «Соболев по делу получил жёлтую карточку за симуляцию»

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил эпизод с симуляцией нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче с «Оренбургом» (0:1).

В конце кубковой встречи Соболев завалился на газон в штрафной площади соперника, однако никакого контакта у него ни с кем не было. Арбитр матча Алексей Сухой «наградил» спартаковца желтой карточкой.

«Конечно, Соболев по делу получил желтую карточку. Там вообще ничего не было», — заявил Червиченко Metaratings.

Специалист отметил, что перед этим моментом «Спартак» тоже хотел выпросить пенальти, но это лишь говорит о проблемах в команде, ведь уверенный коллектив выносит соперника в игре, а не за счет ударов с точки.

Ответный матч «Спартак» - «Оренбург» пройдет в следующем году в начале весны.