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Кубок России

Деменко оценил ничью «Локомотива» в кубковом матче против «Балтики»

29 Ноября 2023 • 19:32 Комментировать
Балтика
2:2
Локомотив Москва

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал ничью «Балтики» и «Локомотива» со счётом 2:2 в матче Кубка России.

«Железнодорожники» не плохо начали матч и забили. Что потом пошло не так, непонятно. Да, хорошо сыграла «Балтика», отыгралась и «Локо» спасся на последних минутах. С одной стороны, у команды есть характер, и она бьётся и понимает, что нужно побеждать», - приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

По его мнению, подопечные Михаила Галактионова хорошо настраиваются на кубковые встречи, отметив неожиданный сюрприз со стороны хозяев. По словам эксперта, «Локомотиву» не хватает класса, чтобы достигать побед в столь сложных матчах.

Напомним, что дубль Тимура Сулейманова помог «железнодорожникам» спасти ничью в компенсированное время. Ответная встреча четвертьфинала Пути РПЛ пройдёт в Москве в марте следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика Максим Деменко ещё теги

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