​Соболев сам передал награду игроку «Оренбурга»

Александр Соболев выиграл голосование за лучшего игрока кубкового матча против «Оренбурга», несмотря на поражение «Спартака» (0:1). Сообщалось, что в Российском футбольном союзе извинились за победу Соболева и в итоге вручили награду Николаю Титкову – автору единственного гола в прошедшем поединке. Впрочем, пресс-служба Кубка России сообщает, что Соболев сам передал награду.

«Болельщики выбрали Александра Соболева лучшим игроком матча «Оренбург» – «Спартак», но Саша передал награду автору победного гола в составе хозяев - Николаю Титкову», - говорится в сообщении.

Ответный матч между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдёт весной.

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